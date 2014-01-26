ريال مدريد: رونالدو شاركنا فوزه بالبالون دور

مدريد، (إفي): أكد إيميلو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد إنه "أمر صحي" اعتلاء صدارة الدوري الإسباني، بعد فوز الملكي على جرانادا بهدفين نظيفين.

وفي تصريحات لقناة "+ Canal" المحلية عقب المباراة أمس السبت، قال بوتراجينيو: "إنه أمر صحي اعتلاء الصدارة لكن هذا يجب أن يحدث في الجولة الأخيرة. لقد عملنا بجد وكانت نتائجنا جيدة في اللقاءات الأخيرة".

وقد عادل ريال مدريد الإسباني أمس رقمه القياسي بخوض سبع مباريات متتالية دون اهتزاز شباكه بأي هدف، والذي كان قد تحقق في موسم 1994-1995.

وعن هذا الأمر قال بوتراجينيو "لقد خضنا المباراة دون أن تهتز شباكنا وأحرزنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل المزيد. كنا نحاول استعادة السيطرة على الكرة في الشوط الثاني. كان غرناطة قد سيطر جيدا على الكرة في الشوط الأول وعانينا من ذلك من أجل هز شباكهم. الشىء المهم هو أننا فزنا وسنحاول الحفاظ على هذا النجاح".

واعترف بوتراجينيو بأن الملكي لا يزال عليه التحسن حيث قال "أفضل لحظاتنا لم تأت بعد. سوف يعطي الفريق المزيد وسندخل مرحلة هامة حيث أن كل مباراة قد تكون خطوة للوراء أو دفعة للأمام".

وفيما يتعلق بفوز كريستيانو رونالدو بجائزة "الكرة الذهبية" التي احتفل بها بين جماهير ملعب سانتياجو برنابيو قبل المباراة، قال بوتراجينيو إن البرتغالي تشارك فوزه مع الميرينجي في لفتة منه كانت "جيدة للجميع"، فهو "مثال يحتذى به في نواح كثيرة ويجسد قيم ريال مدريد، وهو بمثابة مرآة للأجيال الجديدة".

وعن مشاركة اللاعب إيسكو ألاركون لدقائق معدودة في لقاءات الملكي هذا الشهر، قال بوتراجينيو "انه لاعب موهوب جدا. يستطيع تحقيق شيئا مختلفا قد يساعد الفريق في الفوز ولكن (مدرب الملكي كارلو) أنشيلوتي لديه العديد من اللاعبين".

ونجح الميرينجي في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتا أمس بفارق نقطتين عن برشلونة وأتلتيكو مدريد في انتظار نتيجتي مباراتيهما أمام مالاجا ورايو فاليكانو، على التوالي اليوم الأحد.