أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لوتشو جونزاليس إلى الريان القطري

Google+ Print
لوتشو جونزاليس إلى الريان القطري لوتشو جونزاليس إلى الريان القطري

لشبونة، (إفي): أكد باولو فونسيكا مدرب فريق بورتو البرتغالي، أن اللاعب الأرجنتيني "لوتشو" جونزاليز سيرحل عن صفوف النادي البرتغالي لينضم إلى الريان القطري.

وفي تصريحات للتليفزيون البرتغالي "TVI" قال فونسيكا إن طلب لوتشو فجر "مفاجأة" لبورتو ولكن تمت الموافقة عليه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بمسئولي النادي.

وأضاف فونسيكا "نحن مدينون بالكثير للوتشو لما فعله من أجل بورتو ونحن هنا سنظل ندعمه ونعرف أنه أيضا سيدعمنا".

لعب لوتشو (33 عاما) في صفوف بورتو في الفترة من 2005 وحتى 2009 وتوج معه بأربع بطولات دوري وكأس البرتغال مرة.

وعاد لتعزيز خط وسط النادي البرتغالي مرة أخرى في منتصف موسم 2011/2012 قادما من مرسيليا الفرنسي، موقعا عقدا حتى نهاية هذا الموسم بشرط جزائي قيمته عشرة ملايين يورو.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أمس السبت أن النادي القطري قدم عرضا للاعب الأرجنتيني بقيمة نحو أربعة ملايين ونصف المليون يورو مقابل الحصول على خدماته لمدة 15 شهرا.

ولم يشارك لوتشو في لقاء بورتو أمس أمام ماريتيمو في كأس دوري البرتغال الذي فاز فيه الأول في معقله الدراجاو بثلاثة أهداف لهدفين، حيث حل محله المكسيكي إيريرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع