لوتشو جونزاليس إلى الريان القطري

لشبونة، (إفي): أكد باولو فونسيكا مدرب فريق بورتو البرتغالي، أن اللاعب الأرجنتيني "لوتشو" جونزاليز سيرحل عن صفوف النادي البرتغالي لينضم إلى الريان القطري.

وفي تصريحات للتليفزيون البرتغالي "TVI" قال فونسيكا إن طلب لوتشو فجر "مفاجأة" لبورتو ولكن تمت الموافقة عليه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بمسئولي النادي.

وأضاف فونسيكا "نحن مدينون بالكثير للوتشو لما فعله من أجل بورتو ونحن هنا سنظل ندعمه ونعرف أنه أيضا سيدعمنا".

لعب لوتشو (33 عاما) في صفوف بورتو في الفترة من 2005 وحتى 2009 وتوج معه بأربع بطولات دوري وكأس البرتغال مرة.

وعاد لتعزيز خط وسط النادي البرتغالي مرة أخرى في منتصف موسم 2011/2012 قادما من مرسيليا الفرنسي، موقعا عقدا حتى نهاية هذا الموسم بشرط جزائي قيمته عشرة ملايين يورو.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أمس السبت أن النادي القطري قدم عرضا للاعب الأرجنتيني بقيمة نحو أربعة ملايين ونصف المليون يورو مقابل الحصول على خدماته لمدة 15 شهرا.

ولم يشارك لوتشو في لقاء بورتو أمس أمام ماريتيمو في كأس دوري البرتغال الذي فاز فيه الأول في معقله الدراجاو بثلاثة أهداف لهدفين، حيث حل محله المكسيكي إيريرا.