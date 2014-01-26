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ريال مدريد يطير بمعجزات لوكا مودريتش

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ريال مدريد يطير بمعجزات لوكا مودريتش ريال مدريد يطير بمعجزات لوكا مودريتش

يقدم لوكا مودريتش أداء استثنائيا هذا الموسم، ويلعب دورا بطوليا في منح ريال مدريد أملا في المنافسة على الليجا.

مودريتش في الموسم الماضي حين انضم لريال مدريد تأخر تألقه، حتى أن عددا من الأندية طلبت ضمه في الصيف، منتظرين موافقة النادي الملكي بعد أداء اللاعب المخيب للآمال.

لكنه هذا الموسم.. مختلف.

في حين أغلب صناع اللعب تقطع تمريراتهم مسافة 15 مترا، تقطع تمريرة لوكا مودريتش 17 مترا.

هذا التمرير الطولي الكبير، يتمتع أيضا بدقة غير عادية، تبلغ 89%.. ولا تنسوا أنه صنع 33 فرصة للميرنجي في 21 مباراة.

يراوغ لوكا بنجاح، يحتفظ بكرته تحت الضغط ولا يخسرها إلا مرة كل 7 مرات.

شبيه يوان كرويف شكلا، حظي بإشادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد الفوز على جرانادا مساء السبت.

وقال أنشيلوتي: "إنه لا يكل من الركض.. لا يخسر الكرة أبدا وهو ينقلك من الوسط للهجوم.. يقدم عروضا رائعة وكان مفتاحا رئيسيا لنا في الفوز".

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