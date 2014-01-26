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الكاف يلزم الأهلي بحضور الجماهير للسوبر الإفريقي

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الكاف يلزم الأهلي بحضور الجماهير للسوبر الإفريقي الكاف يلزم الأهلي بحضور الجماهير للسوبر الإفريقي

يلزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الأهلي بضرورة خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الصفاقسي بحضور الجماهير.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com "لا مفر من حضور الجماهير لمواجهة السوبر الإفريقي وفقا للوائح الكاف."

وأضاف عبد الحفيظ "ولذلك ننسق بكل جهد مع أجهزة الأمن حتى تقام المباراة في استاد القاهرة بحضور الجماهير."

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 2 فبراير المقبل.

إلى ذلك قرر مسؤولو الأهلي إعارة الثنائي الشاب حسام غالي وإبراهيم حسن إلى نادي الرجاء حتى نهاية الموسم الجاري بدون مقابل.

وتأتي تلك الخطوة في ظل رغبة محمد يوسف المدير الفني للفريق في إكساب اللاعبين الخبرة بالمشاركة في مباريات الدوري الممتاز.

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