رفع 10 الاف و 379 طن مخلفات ضمن خطة تنموية بمركز القوصية في أسيوط

صرح احمد قاسم عمر رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم تنفيذ خطة المحافظة للتنمية بمركز القوصية خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2013 دون تقصير وفقا لتوجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وحرصه الشديد على تنفيذ الخطط التنموية وتطويرها .

كما اوضح احمد قاسم عمر ان هناك العديد من الانجازات التى تمت خلال هذه الفترة فى جميع القطاعات حيث شهد قطاع الكهرباء تركيب 50 عامود انارة بمدينة القوصية وتركيب 50 عامود بقرية فزارة و50 عامود بقرية مير و33 عامود بقرية المنشأة الكبرى و 67 عامود بقرية بنى قرة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية 2013/2014 .

وفى قطاع الرصف تم تسليم الطرق لشركة النيل العامة تمهيدا لرصفها خلال 4 شهور من تسليمها وتم رصف طريق مجمع المدارس بالمنشأة الكبرى بطول 2 كم واعادة رصف طرق عزبة انطون/ بنى صالح بطول 1.5كم و القنطرة النزالى على ترعة مسارة بطول 2كم وطريق عرب الشيخ عون الله حتى تقاطع طريق القوصية التمساحية بطول 1 كم وجارى احلال وتجديد رصف الشوارع داخل المدينة كما تم اسناد رصف طريق طريق اثار مير/الدير المحرق بطول 10 كم بتكلفة 7 مليون جنية لمدرية الطرق بأسيوط وتم البدء فى عمل اصلاحات لكوبرى بنى قرة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والنقل وتم عمل محضر انضمامى لرصف شوارع مدينة القوصية والقرى التى تم انهاء التوصيلات الخاصة بمحطة المياه العملاقة على النيل بها .

وبالنسبة لقطاع النظافة وتحسين البيئة تم رفع 2950 طن مخلفات مبانى بالمدينة و7 الاف طن لمخلفات منازل و429 مخلفات زراعية بالاضافة الى رفع مخلفات القرى يوميا كما صدر امر توريد لشراء قلابين نظافة لخدمة المركز .

ومن جانبه اضاف رئيس المركز انه جارى استكمال المجزر الآلى بمير وجارى انشاء سور الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وجارى استكمال الدور الثانى بمبنى الوحدة المحلية ببنى قرة وجارى ايضا استكمال وحدة مرور الشمال بقرية مير .

كما شهد قطاع الصحة تنفيذ قافلة طبية علاجية فى كافة التخصصات بقرية عرب الجهمة يومى 17و18 سبتمبر وقافلة علاجية تضم تخصصات طبية بالمجان بالمنشأة الكبرى يوم 27 اكتوبر واخرى بقرية عرب التتالية يومى 5و6 ديسمبر كما تم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال من 17 حتى 20 نوفمبر واخرى من يوم 29 ديسمبر لمدة ثلاث ايام .

وفى قطاع الطب البيطرى تم تنفيذ حملة للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من 17 أكتوبر الى 11 ديسمبر وحملة للتحصين بلقاح ضد مرض جدرى الاغنام من 29 سبتمبر وحتى 29 اكتوبر وتنفيذ حملة لمكافحة القوارض من 3 إلى 30 نوفمبر كما تم فى مجال الانشطة الرياضية قامت الهيئات الشبابية التابعة لادارة الشباب والرياضة بالقيام بالانشطة المختلفة فى احتفالات اكتوبر من اقامة للمسابقات المختلفة وتشغيل الاغانى الوطنية ورفع العلم الوطنى .

كما اضاف احمد قاسم عمر انه تم تنفيذ مبادرة ممكن بمركز القوصية خلال ايام 1و2و3 ديسمبر الماضي والتى تم تنفيذ من خلالها اعمال نظافة بالمركز ودهان بلدورات واشغالات طريق وبيع سلغ غذائية وافتتاح محل لبيع اللحوم بأنواعها بأسعار مخفضة .