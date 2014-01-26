"المحامين" تعد كشوف انتدابات أعضائها لحضور تحقيقات النيابات والجنح

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه اتفق مع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، على إعمال نص المادة 54 من الدستور الجديد التى توجب حضور المحامى تحقيقات النيابة والجنح بإعداد جداول، وكشوف انتداب المحامين أمام دور التحقيقات وقضاء الجنح.

وأضاف "عاشور"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حضور المحامين بمقتضى الدستور أصبح وجوبيا خلال التحقيقات، وسيتم اعتماد الكشوف من النقابة العامة، كما تم تكليف النقابة العامة للمحامين، بالاتفاق مع الهيئة العامة للمعاشات لعمل معاش اختيارى إضافى للمحامين.

وأكد نقيب المحامين، أنه جارى العمل على تحسين مستوى العلاج، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التعاقد مع القوات المسلحة، ورفع الحدود القصوى لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمحامين.

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