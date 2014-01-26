اليوم.. وزير البحث العلمى يناقش مع الببلاوى تفعيل المجلس الأعلى للعلوم

قال الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى، إنه سيلتقى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، اليوم الأحد، لعرض ملفين أساسيين عليه، الأول هو تفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والملف الثانى يتعلق بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وأضاف استينو فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن الدكتور عصام حجى المستشار العلمى للرئيس سيحضر اللقاء لمناقشة هذين الملفين.

وأوضح الوزير، أن الملف الأول المعنى بتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تأتى أهميته فى أن يحدد المجلس أولويات البحث العلمى وزيادة الربط بين البحث العلمى من جهة والمستفيد النهائى من نتائج الأبحاث سواء كان متخذو القرار أو رجال الصناعة.

وأشار استينو، إلى أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية أمر مهم لمصر خاصة فيما يتعلق بأبحاث المياه والغذاء، موضحا أن هذه الوكالة من المقترح أن تتبع رئاسة الجمهورية لتسهيل عملها وإنجاز مهامها فى أسرع وقت.

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