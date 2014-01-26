مصادر:مختطفو الـ6مصريين يهددون بقتلهم حال عدم الإفراج عن "أبو عبيدة"

قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن المصريين الستة المختطفين موجودون فى أحد معسكرات الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا، شعبان هدية، الملقب بـ"أبو عبيدة الزاوى"، المعتقل من جانب السلطات المصرية، مشيرة إلى أن المحتجزين إلى

> أن يعاملون معاملة جيدة ويتم إطعامهم، إلا أن الساعات المقبلة لا تضمن أى شىء فى حالة تعنت الجهات المصرية، على حد قولهم.

وقالت المصادر، إن المختطفين ينتظرون رد الحكومة المصرية بالإفراج عن أبو عبيدة، مشيرين إلى أن حياة المخطوفين أصبحت مهددة حالياً.

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