غرائب أسماء أبناء المشاهير

يتجه بعض المشاهير إلى القيام بكل ما هو غريب في حياتهم، في سلوكياتهم، طريقة ارتدائهم الملابس، وكذلك طريقة احتفالهم بالزواج، لكن الغرابة تكمن أيضاً في طريقة اختيارهم أسماء أبنائهم.. إليك مجموعة من هذه الأسماء الغريبة.

Pilot Inspektor

أطلق هذا الاسم الممثل الأميركي «مايكل لي» (بطل المسلسل الكوميدي «My Name is Earl» على طفله بعد أن استمع إلى أغنية «إنه البسيط، إنه الغبي، إنه الطيار» (He's Simple. He's Dumb، He's the Pilot) لفريق الروك «Grandaddy».

Audio Science

أطلقت الممثلة الأميركية «شانين سوسامان» (بطلة أفلام «40 يوماً و40 ليلة»). هذا الاسم على أول طفل لها. وعن مبرراتها في اختيارها لهذا الاسم، قالت سوسامان: «لقد قصدنا الكلمة ذاتها وليس الاسم، بعد أن قام والده بتصفح القاموس 3 أو 4 مرات.. وكنا سنطلق عليه اسم عِلم (Science)، لكننا وجدنا أنه سوف يُختصر إلى ساي، والذي هو اختصار لاسم سايمون».

Zuma Nesta Rock

أطلق هذا الاسم الثنائي «غوين ستيفاني» (مغنية الروك ومصممة الأزياء الأميركية) والمغني «غافين روسدال» على ابنهما. ولا نعرف السبب في اختيار هذا الاسم. لكننا يمكن أن نبحث في معنى كل كلمة منه: زوما: اسم رئيس جامايكا «Jakob Zuma» عام 1942 (جامايكا هي مسقط رأس ملك موسيقى الريغي «بوب مارلي»، والذي ربما يتخذه غافين قدوة له).

نيستا: هو الاسم الأوسط لبوب مارلي.

روك: وهو النمط الموسيقي الذي يتسم به فريق غافين، بالإضافة إلى أن غوين قد أصدرت ألبوما بعنوان «Rock Steady».

Fuchsia

أطلقه المغني والممثل الإنكليزي الشهير «ستينج» على ابنته من زوجته السابقة الممثلة الأيرلندية «فرانسيس توميلتي»، والكلمة تعني إحدى درجات اللون الأحمر الفاقع.

Kal-El Coppola

هو الاسم الذي أطلقه الممثل الأميركي «نيكولاس كيج» على ابنه من زوجته الثالثة والحالية «أليس كيم»، (التي كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي التي تقدم الطعام الياباني). وقد أطلق كيج هذا الاسم على ابنه تيمناً بشخصية «سوبرمان»، فهو اسمه الأول الذي أطلق عليه عند ولادته في كوكب كريبتون، أما «كوبولا» فهو لقب عائلة «كيج».

Ireland

هو الاسم الذي قام الممثل الأميركي «أليك بولدوين» بإطلاقه على ابنته من زوجته الممثلة والمغنية الأميركية «كيم باسينجر». ولا نعرف السبب وراء إطلاق بولدوين اسم هذا البلد على ابنته.