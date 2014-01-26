مرور الجيزة: حادثا تصادم أعلى المحور بدون إصابات وإزالة الحطام

قال اللواء سعيد طعيمة، مدير مرور الجيزة، إن حادثى تصادم وقع أعلى طريق المحور بين أربع سيارات، مما أدى إلى تعطل حركة المرور للقادم من منطقة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، وفى طريقه إلى ميدان لبنان.

وتوجه رجال المرور، إلى المكان، وتم إزالة حطام الحادث، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، بينما لم تقع أى إصابات نتيجة تلك الحوادث، سوى تهشم زجاج السيارات.

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