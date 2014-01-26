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إغلاق ميادين النهضة ومصطفى محمود يتسبب فى كثافات مرورية بشوارع الجيزة

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إغلاق ميادين النهضة ومصطفى محمود يتسبب فى كثافات مرورية بشوارع الجيزة إغلاق ميادين النهضة ومصطفى محمود يتسبب فى كثافات مرورية بشوارع الجيزة

قال اللوء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إن إغلاق ميدان النهضة أدى إلى ظهور كثافات مرورية عالية بشارع مراد وميدان الجيزة وكورنيش النيل وبعض الشوارع المؤدية للميدان، فى ظل تواجد لرجال المرور، لفك حالة الزحام التى أصيبت بها الشوارع.

وأضاف طعيمة لـ"اليوم السابع" أن إغلاق ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين أدى إلى زحام مرورى شديد للقادم من مناطق وسط البلد أعلى كوبرى 15 مايو فى طريقه إلى شارع السودان، مما أدى إلى قيام المواطنين بالسير عكس الاتجاه فى دوران أمام سور نادى الزمالك، ليؤدى إلى تفاقم الأزمة المرورية، وتوقف الحركة بالكامل للمتجه إلى مناطق وسط البلد أعلى كوبرى 15 مايو.

وأوضح مدير المرور أن قيادات من الإدارة تشرف على تنظيم حركة المرور بالشوارع التى أصيبت بحالات من الزحام المرورى بسبب إغلاق الميادين، فى ظل تواجد لرجال المرور وأوناش لرفع أى سيارات متروكة على جانبى الطريق لتنظيم حركة المرور أمام السيارات.

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