شيخ الازهر يطمئن على صحة الرئيس الاماراتى بعد اجرائه عملية جراحية

اجرى الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر اتصالا هاتفيا بسفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة اطمئن خلاله علي صحَّة صاحب السموِّ الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، بعد إجرائه عملية جراحية معربًا عن أمله وصادق دُعائه لسموِّه بالشفاء العاجل.

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