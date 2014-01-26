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إصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل عرس بسوهاج‎

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إصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل عرس بسوهاج‎ إصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال حفل عرس بسوهاج‎

طلق نارى بالطريق الخطأ

استقبلت مستشفي طهطا المركزي بسوهاج الطفل “تامر ناجح عبد الفضيل” 10 سنين مقيم مشروع غرب طهطا مصاب بجروح متهتكة بالكتف الأيسر ونزيف داخلي وكسر مفتوح باليد اليسري ،وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام إدعاء طلق ناري.

وبالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وبسؤال “عبد الرحمن عبد الفضيل” 35 سنة عم المصاب والذى يعمل سائق اتهم كل من” احمد . ع “و”حمدي . ا” و”عادل . ا” بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم ابتهاجاً بحفل عرس أحد أقاربهم وأصابت إحداها نجل شقيقه والذي تصادف تواجده بالحفل.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف.

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