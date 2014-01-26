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"سبرينغ رولز" المقلي خطوة بخطوة

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"سبرينغ رولز" المقلي خطوة بخطوة "سبرينغ رولز" المقلي خطوة بخطوة

المقادير:
-100 غرام من جذور البامبو
-200 غرام من القرنبيط المقطع إلى شرائح
-100 غرام من الجزر المقطعة إلى شرائح رفيعة
-50 غراماً من البصل البني المقطع إلى شرائح
-50 غراماً من الفطر الأسود
-200 غرام من براعم الفاصولياء
-3 غرمات من البهارات الصينية الخمسة المشكلة
-5 سنتلترات من مرق الدجاج
-ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة
-200 غرام من رقائق "سبرينغ رول"
-لتران من زيت الذرة

طريقة التحضير:

نصيحة الشيف:
طبق صيني تقليدي، مناسب للنباتيين رغم إمكانية إضافة هريس القريدس إلى الخضر لقضمة ذواقة. قدّميه مع صلصة الفلفل الأخضر الحلو أو صلصة الصويا حسب رغبتك.

انتبهي!
لا تنقعي الخضر والفاكهة أكثر من عشرة دقائق، كي لا تفقد قيمتها الغذائية خصوصاً الفيتامين "سي".
ان الغسيل الآمن للخضر والفاكهة هو الشطف الجيّد لها، ثم نقعها بالملح أو بمواد قتل الطفيليات، فالشطف مرة أخرى بالماء الجاري، علماً أن استعمال الصابون ليس ضرورياً.

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