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الأرصاد: طقس مضطرب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

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الأرصاد: طقس مضطرب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأرصاد: طقس مضطرب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الطقس

صرح أحمد حسين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم أن تشهد البلاد حالة عدم استقرار متوسطة الشده فى الأحوال الجوية.

وقال إبراهيم إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية عند الإسكندرية ومطروح تباعا يمتد تأثير هذه الأمطار بشكل خفيف على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وسيناء يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .
> وأضاف فى بيان رسمى للهيئة أنه اعتبارا من يوم الاثنين 27/01/2013 ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية ومحافظـات الوجه البحرى والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية .

محافظات شمال الصــعيد من 17 إلى 18 درجة مئوية.
> محافظات جنوب الصعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية.
> محافظات جنـوب سـيناء من 19 إلى 20 درجة مئوية.

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