شرطة الرياض تستأنف تمشيط أحياء الريل والعمل وثليم

عاودت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض محاصرتها لأحياء الريل والعمل وثليم وسط العاصمة الرياض ورفعت أعداد المقبوض عليهم داخل الحي لإكثر من (1350) مخالفاً من جنسيات مختلفة تتصدرها الجنسية اليمنية والباكستانية وبعض العمالة الهندية والبنجلاديشية كما ارتفع عدد المطلوبين من المقبوض عليهم داخل الحي إلى (27) مطلوباً لمراكز الشرط في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في قضيا متنوعة من بينها قضايا هروب من لدى الكفلاء وقضايا جنائية.

وأسفرت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض في يومها الثاني مساء يوم الخميس الماضي داخل أحياء العمل والريل وثليم وسط العاصمة الرياض عن ضبط ب (6500) مخالف من جنسيات مختلفة تصدرتها الجنسية اليمنية والباكستانية. وكشفت التحقيقات الأولية أن من بين المقبوض عليهم (11) شخصاً من المطلوبين أمنيا لمراكز شرطة منطقة الرياض في قضايا جنائية وهروب متنوعة وضبط سيارتين إحداها مسروقة والثانية مطلوبة كما أسفرت الحملة عن ضبط شخص من الجنسية اليمنية عثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت ستة عشر ألف ريال كما تم ضبط شخصين داخل الحي من الجنسية البنجلاديشية في حالة سكر، كما أسفرت الحملة الأمنية عن مصادرة (150) مبسطاً للخضار والبضائع المتنوعة داخل الحي لحساب المخالفين. وجاء ضبط المخالفين في ثاني عملية تفتيشية تنفذها الحملة الأمنية في أحياء الريل والعمل وثليم وسط العاصمة الرياض عقب محاصرة حي الوزارات في وقت سابق والذي دام لأكثر من أربع وعشرين ساعة.

الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض التي شهدها حي الريل وحي العمل (ثليم) وسط الرياض بدأت أعمالها مساء أول يوم الأربعاء واستمرت حتى فجر الخميس إنفاذاً لتعليمات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وبمتابعة من مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وبإشراف مباشر من نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سليمان السديس ووقف عليها شخصيا العميد عيد العتيبي مدير إدارة الضبط الإداري بشرطة الرياض والمقدم منذر وتشكلت من عدة قطاعات أمنية مختلفة ممثلة بدوريات أمن منطقة الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وقوة الطواري وشعبة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المجاهدين ومرور منطقة الرياض وفرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة وفرق من الهلال الأحمر تحسباً لوقوع أي إصابات لا سمح الله ورافقتها (الرياض)

ضبط مخالفين يجوبون شوارع الحي في حالة سكر

وكانت بداية الخطة الأمنية بإغلاق مداخل ومخارج الحي ونشر الفرق السرية وأفراد الأمن داخل الشوارع الفرعية والمساكن التي تقطنها العمالة والتي تم تحديدها مسبقا عن طريق البحث والتحري وأسفرت عمليات التفتيش والمعاينة عن ضبط (650) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل شملت الجنسية اليمنية والبنجلاديشية وجنسيات أخرى مصرية وسودانية وهندية كما شملت عمليات التفيتش مساكن العمالة داخل الحي وعدداً من المتاجر ومواقع تجمع العمالة كما أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط عدد من المخالفين ممن يمتهنون البيع على الرصيف خصوصا مباسط الخضار والتي تقام في الشوارع الفرعية داخل الحي وأمام المساجد..

حيث صادرت أمانة مدينة الرياض أكثر من (150) مبسطاً للخضار والفواكه وبعض البضائع المتنوعة الأخرى التي كان يديرها مخالفون تم القبض عليهم في الحملة على قارعة الطريق. وكشفت المعاينة الأولية أن من بين المقبوض عليهم (11) مخالفاً من جنسيات مختلفة مطلوبين في قضايا جنائية وقضايا هروب لمراكز شرطة منطقة الرياض في مختلف أحياء الرياض وبعض المحافظات الأخرى كما بيت المعاينة الأولية أن غالبية المقبوض عليهم يعملون بوثائق مزورة. وقد أحيل المطلوبين أمنياً لمراكز الشرطة لاستكمال إجراءات قضاياهم وإحالتهم للقضاء عقب التحقيق معهم فيما سلم بعض المخالفين لإدارة الترحيل لاستكمال إجراءات ترحيلهم عقب التحقق من وثائقهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم..