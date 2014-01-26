Hollande ينفصل عن شريكته السابقة

أعلن الرئيس الفرنسي Francoise Hollande عشية يوم السبت إنفصاله عن شريكته الصحافية Valérie Trierweilerعلى أثر إعلان خبر علاقه بالممثلة Julie Gayet.

جاء ذلك في التصريح الذي أعلنه الرئيس الفرنسي لوكالة فرانس برس قائلاّ " أعلن إنتهاء حياتي المشتركة مع Valérie Trierweiler "، حيث أن الأخيرة دخلت المستشفى للمعالجة بعد تأثرها بخبر تردد الرئيس إلى الممثلة الفرنسية وخرجت السبت الماضي متوجهةً إلى مقر "لا لانترن" الرئاسي القريب من قصر فرساي حسب ما أفاد موقع " People ".

يذكر أن الصحافية Valérie Trierweiler تبلغ من العمر 48 عاماً، بدأت علاقتها مع Hollande في العام 2007، حيث كانت مستشارته المقرّبة في الشؤون السياسية، ولعبت دوراً كبيراً في خلق صورة ذهنية جيدة له في الإنتحابات الرئاسية.

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