شرطة أبوظبي تكرّم أصحاب المبادرات المتميزة

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتكريم عدد من أصحاب المبادرات المتميزة، من الإدارة العامة للمالية والخدمات، والإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ، والإدارة العامة للحراسات والمهام الخاصة، تقديراً لمجهوداتهم الرائدة في مجالات العمل الشرطي.

وكرّم اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات، فريقاً من إدارة النقل والخدمات والمشاغل لمجهوداته في تحويل 522 سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود.

وثمّن بدران مجهودات المكرمين في تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، تجسيداً للاهتمام الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتحفيز منتسبي الشرطة على التميز.

كما كرّم العميد الدكتور سيف بوظفيرة العامري، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ، عدداً من المتميزين شاركوا في الكشف عن ملابسات إحدى القضايا الأمنية، مثمناً مجهوداتهم وعملهم الدؤوب.

وقلّد العميد فارس خليفة الفارسي، مدير عام الحراسات والمهام الخاصة، أوسمة التعاون الأمني لعدد من المنتسبين؛ تميزوا في المهام الشرطية الميدانية.

وصرح العميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، رئيس لجنة تكريم المتميزين عقب الحفل، بأن اختيار وتكريم المتميزين، يأتيان ترجمةً لرؤية القيادة الشرطية بتقدير جهود المتميزين في أداء المهام والأعمال الموكلة إليهم، وإسهاماتهم التطويرية في مجال العمل الشرطي.

حضر حفل التكريم، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العميد عمير المهيري، والعقيد عبد الحكيم السويدي، مدير إدارة شؤون القضايا في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم سعيد معيوف الدرعي، من إدارة الديوان، والمقدم خلفان الكعبي من الإدارة العامة للموارد البشرية، والرائد حمد النيادي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والرائد محمد البلوشي من الإدارة العامة للموارد البشرية، والرائد سهيل النيادي سكرتير اللجنة؛ والمساعد أول عبد الله المنصوري من إدارة الديوان.