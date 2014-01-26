محمد بن زايد يطمئن القادة على صحة رئيس الدولة هاتفياً

تلقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات هاتفية من الملوك ورؤساء وقادة عدد من الدول الشقيقة، تطمئن على صحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد أن أجريت لسموه عملية جراحية أول من أمس الجمعة. وأعربوا عن تمنياتهم لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالشفاء العاجل وأن يمن المولى عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية ليواصل قيادته الحكيمة لدولة الإمارات وشعبها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء.

فقد تلقى سموه اتصالات هاتفية من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، ومن صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومن الملك محمد السادس عاهل المغرب، ومن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ومن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.

كما تلقى سموه اتصالات هاتفية من الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، ومن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ومن الشيخ محمد آل خالد الصباح وزير الداخلية الكويتي.

وقد طمأن سمو ولي عهد أبوظبي، ملوك وقادة الدول الشقيقة على صحة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبأنه في حالة مستقرة ومطمئنة، معرباً سموه عن شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الأخوية العميقة وتمنياتهم الصادقة، سائلاً الله تعالى أن لا يريهم أي مكروه وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.

وحظي خبر شفاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من الوعكة الصحية التي ألمت به بتواصل اجتماعي كبير على جميع المستويات أكدت عمق المحبة التي يكنونها لسموه ولهجت بخالص الدعاء لسموه بأن يمن الله تعالى عليه بموفور الصحة والعافية.

ودون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أمس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "حفظ الله سيدي رئيس الدولة من كل شر ويرزقه الصحة والعافية"، كما دون معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على تويتر: " حفظ الله سبحانه وتعالى بو سلطان من كل مكروه وألبسه رداء الصحة والعافية" وأطلق سمو وزير الخارجية، وسم (#اللهم_اشفِ_الشيخ_خليفة_شفاءً_لا_يُغادر_سَقَما)، وذلك بعد استقرار حالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الصحية إثر تعرض سموه صباح أول من أمس لوعكة صحية نتيجة جلطة ألمت به.

مما استدعى الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لسموه، وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي إطلاق أكثر من وسم كان أبرزها: (#سلامتك_يا_خليفة)، (# كلنا_نفدي_خليفة)، (#الدعاء_للشيخ_خليفة_آل_نهيان)، (#من_شعب_السعودية_سلامتك_يا_خليفة)، (#اللهم_احفظ_أبانا_خليفة)، (#أجر_وعافية_يا_قايدنا_خليفة)، (#يارب_اشفِ_قائدنا_الشيخ_خليفة_بن_زايد)، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من مواطني ومقيمي الدولة، معبرين عن التفاف الشعب حول قائد الوطن، داعين الله العلي القدير أن يمن على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية، وأن يشفيه، ليواصل مسيرة التنمية في الدولة، وأن يحفظ سموه من كل شر.

وتالياً التفاعل الكبير من المغردين أبناء وبنات الوطن والمقيمين ومن خارج الإمارات:

ميثاء حمد الحبسي: اللهم احرس قائدنا ووالدنا الغالي بعينك التي لا تنام.. اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة.

عبدالرحيم الزرعوني: اللهم رب الناس اذهب الباس اللهم اشفِ الشيخ خليفة شفاءً لا يُغادر سَقَماً اللهم احفظه من كل شر، وأطل عمره في الخير.

عبدالله الكمالي: اللهم اشف والدنا وولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد، واكتب له الأجر والثواب والصحة والعافية

رشاد بوخش: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ خليفة.

شيخة المسكري: اللهم خذ بيده واحرسه بعينك وارحمه بقدرتك والبسه ثوب الصحة والعافية، أنت ثقتنا ورجاؤنا.

يوسف الأميري: قلوبنا معك .. وأيادينا مرفوعة للدعاء لك يا والدنا وقائدنا خليفة.

سلطان العميمي: اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، وابعد عنه كل شر، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

شيخة المزروعي: اللهم احفظ أبانا الشيخ خليفة وطول بعمره يارب.

دكتور محمد المنصوري: يا ربي نسألك الشفاء العاجل للشيخ خليفة بن زايد.

عواشة: اللهم أنت الشافي، أنت المعافي لاشفاء إلا شفاؤك، اشفه يارب شفاء لايغادر سقماً.

الدكتور عمر النعيمي: لك الحمد يا رب على سلامة والدنا.. اللهم أدم عليه نعمة الصحة والعافية.

أيمن البراكة: الله يشفيك يا رب يا شيخ خليفة، قلوبنا معكم يا اهل الامارات.

عبدالله المقبالي: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ ولدنا الشيخ خليفة.

بنت زايد: اللهم البس الشيخ خليفة لباس الصحة والعافية.

أسامة الأميري: يا رب لو من عمري تاخذ وتعطيه اللي ظلاله ما مثلها ظلالي.

بنت المطر: اللهم اشفِ الشيخ خليفة شفاءً لا يُغادر سَقَما لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير اشفه يا رب، اللهم داوه بدوائك واشفه بشفائك واغنه بفضلك عمن سواك.

جابر الحبابي: اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

المتصدر الاماراتي: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يلبسه لباس العافية.

محمد العقاري: اللهم احفظ الشيخ خليفة وارزقه الصحة والعافية.

شمسة : الله يحفظك يا بوسلطان من كل شر.

يوسف عبدالله: اللهم أقر عيوننا بشفائه والبسه لباس الصحة والعافية.

د. راشد الهاشمي: نسألك يا الله أن ترزق والدنا وولي امرنا الصحة والسلامة وأن تلبسه ثوب العافية.

عبدالرحمن بن سنان: الله يحفظك يا بوسلطان يا تاج راس الدولة وعزوة شعبها.

ميم العيناوية: اللهم اني استودعك رئيس دولة الامارات فابعد عنه مايضره وأطل بعمره يا أرحم الراحمين.

ناصر إبراهيم القمزي: اللهم رب الناس اذهب البأس واشفِ شيخنا ووالدنا خليفة واحفظه لنا يارب يا سميع الدعاء.

المهندسة عزة سليمان: اللهم احفظه لنفسه وأهله ولشعبه ولوطنه وأمته.

أميرة التميمي: أسال الله العظيم بمنه وكرمه ان يشفيه شفاءً لا يغادر سقماً.

يوسف: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدنا خليفة بن زايد.

عهود بن حيدر: اللهم اشف والدي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن عليه بالشفاء العاجل.

إحساس: اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك، وجميع مرضى المسلمين يارب العالمين.

خالد راشد بن ثاني: اللهم أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تشفي الشيخ خليفة.

كاظم محمد سعيد: إلهي إني أسألك من عظيم لطفك أن تشفي الشيخ خليفة بن زايد وأن تمده بالصحة والعافية.

راشد البلوشي: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدنا خليفة.

فوزاي: اللهم يا شافي يا معافي احفظ لنا الشيخ خليفة بن زايد وعافه واعف عنه يا رحمن يا رحيم.

ليالي: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تمن على والدنا خليفة بالشفاء وترزقه العافية.

صدود: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت أن تمنّ بشفائك على والدنا الشيخ خليفة.

محمد الراشد: اللهم اني استودعك والدي خليفة بن زايد فاحفظه بعينك التي لا تنام.

عدنان شاهين: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدنا خليفة.

أمير الصحراء: اللم احفظ والدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأمده بالصحة والعافية والعمر المديد.

ناصر الكندي: اللهم اشفِ قائدنا الشيخ خليفة بن زايد، واكتب له الأجر والثواب والصحة والعافية.

يعقوب آل علي: اللهم نسألك بأسمائك الحسنى أن تشفي والدنا الشيخ خليفة وتلبسه لباس الصحة والعافية.

هيثم بن صقر القاسمي: اللهم رب الناس أذهب البأس إشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إشف الشيخ خليفة بن زايد شفاءً لا يغادر سقما

احمد الحبتور: اللهم يا شافي يا معافي أشف عبدك خليفة بن زايد وألبسه ثوب الصحة والعافية.

خليفة الدرمكي: يارب العالمين أنت تعلم أن والدنا الشيخ خليفة بن زايد قد أحاطنا بعطفه وحنانه فأحطه برحمتك ومنّ عليه بالشفاء العاجل.

الدكتور حمد الحمادي: اللهم كما جمعت له حب الملايين فاجمع له أسباب الصحة والسلامة.

إبراهيم الأحمد: ما تشوف شر يالغالي، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام واشفه وعافه ومد في عمره.

مشعل القحطاني: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويطوّل عمرك بالصحة والعافية.. يارب اكتب الشفاء للشيخ خليفة بن زايد

اسمهان النقبي: اللهم أذهب عنه البأس واشفه أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادره سقما.

اسامة الاميري: اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم انت الشافي المعافي اشف والدنا خليفة.

راشد بن جرش: اللم احفظ والدنا وليّ أمرنا الشيخ خليفة بن زايد آل نيان من أي مكروه وألبسه ثوب الصحة والعافية.. خطاك الشر يا بوسلطان

سيف بن محمد: ربي يحفظك من كل مكروه ، اجر وعافية بإذن الله

أحمد النيادي: الله يبعد عنك يا بو سلطان كل مكروه والله يلبسك ثوب الصحة والعافية

ام وديمة: الله يحفظك من كل شر خطاك الشر يافدى روحنا والله يقومك بالسلامة ويشفيك شفاء لا يغادر سقما.

سلطان الظناحي: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا ابوي خليفة ويحفظك ويطول بعمرك..

عيون الامارات: سلامتك بابا خليفة يا حب شعب الإمارات والوطن نفداه بالدماء وكل ما نملك..

أميرة: اللهم اشفه وأبعد عنه المرض والألم وأسعده كما أسعدنا إنه خليفة أغلى البشر

حمد: اللهم مالك الملك ندعوك أن تحفظ لنا خليفتنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد

بنات زايد: اللهم مالك الملك ندعوك أن تحفظ لنا خليفتنا وولي أمرنا الشيخ خليفة، الله يحفظه ويطول بعمره ويشافيه من كل مكروه يا رب.

روز: اللهم انت تعلم ما تكنه قلوبنا من حب لقائدنا .. فيا رب فرحنا بسلامته وشفائه فإنك قريب مجيب الدعاء ..

حمده: اللهم ألْبِس قائِدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد لباس الصحة والعافية وأَمِد في عمره واحفظه لنا من كل مكروه

راشد: ربنا لقد وليته أمرنا وأسكنت حبه في قلوبنا يا رب اكتب له الصحه والعافية

بوسيف: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ خليفة بن زايد وأن يديم علينا ابتسامته

عمر النعيمي: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ والدنا وقائدنا خليفة بن زايد وأن يمن عليه بالصحة والعافية

راشد بن عبدالله: يا رب اشف أب الجميع الشيخ خليفة بن زايد، ولا ترنا فيه اي مكروه..

أحمد العمران: أتابع أناساً من مشارب شتّى لم أرَ إجماعا على أمر كإجماعهم على محبة الشيخ خليفة والدعاء له

شيخة الحبسي: خطاك الشر يا بوي، عسى الله يعافيك ويحفظك لنا يا اغلى من في هالكون

المستشار: اللهم اشف والدنا وقائدنا الشيخ خليفة شفاء لا يرى بعده سقما رحمتك يا رب .. يا شافي ويا معافي

بدر العطار: يا رب هنا يتجلى حبنا للقائد الغالي فأسبغ يا ربي عليه نعمك ومنّ عليه بالصحة والعافية واحفظه لنا قائدا ملهما ومحبا

همس القصيد: اللهم لا ترنا بوالدنا الشيخ خليفة مكروه، اللهم احفظ ولي أمرنا وارعاه، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية

علي السويدي: خطاك الشر يا ريس الدولة وأجر وعافية

عفراء: يا أبا الإنسانية ويد العطاء.. سلامتك من كل بأس يا أب الامارات.. نسأل الله أن يمن عليك بثوب الصحة والعافية

سالم المزروعي: عشرات الدعوات لك من فقير أعنته وجائع اطعمته.. وحزين أسعدته وعابر ابتسمت له أو مكروب نفست عنه.

النيادي: سلامتك يا نبض قلب الامارات سلامتك يا كلنا يا خليفة ياللي رسمت في قلب شعبك علامات، عسى الوعكه يا بويه خفيفه..

وليد الشرياني: اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءلا يغادر سقما

علي النويس: اللهم احفظ والدنا الشيخ خليفة بن زايد وأدم عليه موفور الصحة والعافية، وبارك في عمره وعمله واحرسه بعينك التي لا تنام.

حمدان العبدولي: اللهم ألْبِس قائِدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد لباس الصحة والعافية وأَمِد في عمره واحفظه لنا من كل مكروه

اليازية: اللهم اشف عبدك خليفة بن زايد شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير اجل .. اللهم أفرح شعبه بشفائه يا رب انك قادر على كل شيء.

سيف البلوشي: ندعو الله العلي القدير ان يشفي والدنا الشيخ خليفة اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين.

خالد سلطان: اللهم إن خليفة بن زايد نعم الأب ونعم الحاكم فكن في عونه وأمده بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا حنان يا منان

مبارك العامري: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ والدنا وقائدنا خليفة بن زايد وأن يمن عليه بالصحة والعافية.

ضرار بالهول: ياخليفتنا خلف خير السلايف لا عليك إخلاف لا مثلك خليفة.. يا بوسلطان شربنا من حبك وارتوينا من عطفك وكرمك.

سلامتك ابوي خليفة: اللهم اشفِ الشيخ خليفة شفاءً لا يُغادر سَقَما .. خليفة بن زايد قلب الامارات.

ولد بوظبي: بجاهد في سبيل الوطن بجاهد احمي دولة امارات نحن كلنا نفدي خليفة .. نحن نحب محمد بن زايد ..نحن تحت راية واحدة البيت متوحد.

محمد: على نهج زايد زعيم الشهامه ... درب الفلاحي دوم للعز مقدام ..حنا عرب زايد

الحشيم : شكرا خليفة البيت متوحد بفريج واحد..الامارات كلنا نفدي خليفة

يوسف خميس المزروعي: خليفة بن زايد عزنا وفخرنا ..مغردون للوطن.

بو حميد : العلاقة بين القيادة والشعب في الإمارات بنيت على أساس التواضع والمحبة والولاء والانتماء

سلطان : رجل ما يوقف عشانك هوب منّا ما نعدّه في محازمنا ذخاير .

الذيب: الامارات بناها زايد طيب الله ثراه وبقيادة خليفة اصبحت دره من درر الكون

عبد الله الزعابي: قائدنا وولي أمرنا حفظ كرامتنا وزادنا شرفا وفخرا وميزنا عن بقية شعوب العالم بالإنسانية والحياة الكريمة .

عمر : ربنا لقد وليته أمرنا وأسكنت حبه في قلوبنا فيا رب اكتب له الصحة والعافية.

مغردو الامارات: مكانك في قلب يا صاحب السمو لكم الحب والتقدير يا تاج رأس العز يا فخر الوطن #كلنا_نفدي_خليفة.

محمد الرئيسي : رجل يقدم لوطنه ولشعبه كل جهده ويسهر على راحة شعبه حفظك الله يا سيدي رئيس الدولة.

د. محمد سيف: هكذا يتجدد العهد دائماً لهذا الوطن وقيادته .... هكذا أصبح وطني ولله الحمد قيادة وشعبا مضربا للأمثال .

تويتر الفجيرة: كلنا نفدي خليفة وكيف ما نفديه وهو ولد الغالي زايد حبنا لعيال زايد زايد ما ينقص حبنا لعيال زايد، الله يحفظ والدنا وقائدنا خليفة وإخوانه آمين.

حمود الاماراتي: خليفة القائد الفذ لي سار على نهج زايد ومن سار على نهج زايد وجب علينا نحبه ونفتخر به.

عبد الله المنصوري: كلنا فداك يابو سلطان كلنا جنودك امر علينا نجييلك ملبين شايلين أرواحنا وسط الكفوف.

خالد محمود : سلامتك يا قائد الوطن ..كلنا نفديك يا أبونا خليفة .

علي الحمودي : خليفة قائد وزعيم وباني نهضة الوطن ..حماك ورعاك الله يا فخر البلاد.

أميرة العرب: الله يحفظ قائدنا وحكامنا وشيوخنا أجمعين ..وضعوا رفاهية المواطن نصب أعينهم .

سالم الحميري : رعاك الله يا أبونا خليفة ..كلنا نفديك يا مبعث عزنا وفخرنا بقدر ما أعطيت للوطن .

فارس : قائد حقق الإنجازات للوطن وحرص على تحقيق تطلعات شعبه الأسعد عالميا ..كلنا نفدي خليفة.

ابن العين : أياديك البيضاء امتدت لنجدة المعوذين والمنكوبين حول العالم ..فداك نحن يا خليفة .