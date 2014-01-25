ضبط 23 متهمًا معهم شماريخ وجراكن بنزين وزجاجات مولوتوف ببني سويف

ألقت أجهزة الأمن القبض على 23 من عناصر الإخوان بحوزتهم شماريخ وفرد خرطوش وزجاجات مولوتوف أثناء محاولتهم اقتحام ميدان الزراعين ببنى سويف أثناء احتفالية المواطنين بذكرى 25 يناير وتفويض الفريق السيسى رئيساً للجمهورية، فيما أصيب 5 من مواطنى أثناء المواجهات بين عناصر الإخوان والأهالى وقوات الشرطة.

وكانت قوات الجيش برئاسة العميد أسامة حسن قائد قوات التأمين ببنى سويف ،قد تصدت لمحاولات الإخوان للدخول إلى ميدان الزراعين لإفساد الاحتفال بذكرى 25 يناير وهاجمت مسيرتين للإخوان الاحتفال فى وقت واحد من الناحية الشرقية والغربية للميدان إلا أن قوات الجيش منعت تقدمهم إلى الميدان.