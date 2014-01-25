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حمادة النقيب حارس منتخب اليد يعلن اعتزاله اللعب الدولي

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حمادة النقيب حارس منتخب اليد يعلن اعتزاله اللعب الدولي حمادة النقيب حارس منتخب اليد يعلن اعتزاله اللعب الدولي

حمادة النقيب

أكد حمادة النقيب، حارس المصرى لكرة اليد، اعتزاله اللعب الدولى بعد 20 عامًا قضاها فى صفوف منتخب “الفراعنة” .

وقال النقيب فى تصريح عقب المباراة التى تغلب فيها المنتخب على نظيره ألانجولى 31/ 24، فى مباراة تحديد المركز الثالث، إن كأس الأمم الأفريقية فى الجزائر التى تختتم اليوم، السبت، تعتبر المشاركة الأخيرة له مع الفريق.

وأضاف “حان الوقت لاتاحة الفرصة للاعبين الشباب، أبلغ من العمر 39 عامًا، وشاركت فى عشر بطولات أفريقية وفزت بثلاثة منها وهذا يكفينى ويشرفنى كثيرًا”.

وأكد النقيب أن إقامة بطولة أمم إفريقيا عام 2016 بمصر، لن تغير من رأيه ولن يغريه مونديال قطر 2015، الذى تأهلت له .

وكشف النقيب عن أنه سيواصل اللعب فى الدورى المصرى مع نادى سبورتنج السكندرى الذى سينضم إليه بعد إتمام دراسته بمدينة لايبزيج الألمانية بعد أسبوعين.

وأكد خالد حمودة رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن اللاعب صاحب القرار وهو نفس الموقف الذى عبر عنه عمرو شوقى مدير المنتخب.

أ ش أ

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