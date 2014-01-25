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فيلم صربي يفوز بجائزة “عمود الجد الذهبي” بمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية

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فيلم صربي يفوز بجائزة “عمود الجد الذهبي” بمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية فيلم صربي يفوز بجائزة “عمود الجد الذهبي” بمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية

مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية في حفل ختام الدورة الثانية نتائج مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة .

وفاز الفيلم الصربى بجائزة “العمود الجد الذهبي” في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم ”مهلك” للمخرج الصربي ميلوش بوزيك والذي استطاع أن يعبر من خلال تقنية عالية في الإخراج و التصوير عن الأزمة الأزلية بين القرية والمدينة ، و بين الشرق و الغرب ، إذ يحاول كل مننا أن يبحث عن هويته ،وقد استطاع الفيلم ببراعة مطلقة أن يعبر عن هذا الصراع الإنساني من خلال رجل يبحث عن حلمه .

وحصد على جائزة “عمود الجد الفضي” في ذات المسابقة اليوناني يورجوس تسيمبروبولوس عن فيلمه ”العدو بالداخل” ، والذي يعبر من خلال عمل متكامل بإيقاع سريع وإخراج رائع عن الأزمة الاقتصادية الجديدة في أوروبا، وكيف أنه في الكثير من الأحيان نكتشف أنفسنا عندما نتعرض للضغوط الصعبة ، لنتعرف على أولوياتنا تجاه الحياة والعائلة واعتقاداتنا السياسية .

كما فاز بجائزة “عمود الجد البرونزي” للعمل الأول المخرجة نانا اكفيتميشفيللي عن فيلم ” عنفوان الشباب” من جورجيا،إذ ويطرح الفيلم الكثير من الاسئلة عن التغيرات التي ظهرت على الخريطة السياسية الاجتماعية في أوروبا في القرن العشرين والتي مازال بعضها بدون إجابات،وقد استطاع الفيلم أن يعبر عن الأزمة السياسية العميقة في جورجيا من خلال قصة فتاتين في سن المراهقة نشأوا في بلدة ”تبليسي” في 1992 .

وفاز المخرج الالماني ايريك شميت عن فيلمه ”رينو بالسرعة الكاملة” بعمود الجد الذهبي في مسابقة الفيلم الروائي القصير  ، الذي استطاع أن يعبر عن ”الوحدة” وأنها ليست بالضرورة مرتبطة بالمكان ، وإنما بنظرتنا إلى الحياة من حولنا ، وجرأتنا على أن نحب و أن نعبر عن أفكارنا لمن نحبهم .

وتمكنت المخرجة سارة رزيق أن تقتنص لمصر جائزة لجنة التحكيم ”عمود الجد الفضي” عن فيلمها القصير الأول ” فردة شمال” ، وذلك لشاعريته في التناول واحساسه الرائع بالايقاع من خلال سرد قصة طفلين في محطة القطار.

يذكر أن رزيق البالغة من العمر 20 عاماً ،قد تخرجت من المعهد العالي للسينما في 2013 ، وعملت في بعض الأفلام الروائية الطويلة كمساعدة مخرج .

وكانت ،قد شاركت في مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم ”حقيقة واحدة” لآية العدل وفيلم ”إسكارف” لأحمد عماد إلى جانب ” فردة شمال” وفي مسابقة الأفلام الطويلة ، شاركت بفيلم الافتتاح ”لامؤاخذة” لعمرو سلامة .

وكان مهرجان الأقصر للسينما المصرية و الأوروبية ،قد افتتح فعالياته يوم 19 يناير في الأقصر على مدى أسبوع كامل امتع فيها ضيوف المهرجان وأهل الاقصر بمجموعة متميزة من الأفلام الحديثة والكلاسيكية ،كما قام بتكريم الفنان الكبير نور الشريف والمخرج الروسي فلاديمير منشوف .

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