مصريون بإيطاليا يحتفلون بثورة يناير ويجمعون توقيعات لترشيح السيسى

نظمت الجاليات المصرية فى إيطاليا، وخاصة تورينو وميلانو وروما، مظاهرات احتفالية امتداد لحماس المتظاهرين فى ميدان التحرير بالقاهرة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة يناير.

ورفع المتظاهرون المصريون فى روما شعارات تطالب بترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لرئاسة مصر.

وقام الدكتور فائق خليل الرئيس الشرفى للجالية المصرية بروما بجمع توقيعات المتظاهرين الذين شاركوا بملابس تعكس العلم المصرى لهم ولزوجاتهم وأبنائهم الذين تعودوا على المشاركة الوطنية فى دعم ونصرة الأمان والاستقرار فى بلدهم الأم، حاملين البالونات الملونة وصورا للفريق السيسى وأعلاما صغيرة لمصر الكبيرة.

وأوضح الدكتور فائق خليل فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى روما أن الاحتفالية تأتى لإحياء ذكرى شهداء الثورة، ولإعلاء قيمة مبادئها، وأيضا لتأكيد الربط بينها وبين ثورة 30 يونيو التى تعد امتدادا طبيعيا لثورة يناير 2011م .

وأضاف أن مسألة جمع توقيعات المصريين فى إيطاليا، للمطالبة بترشيح الفريق السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر.

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