هدوء حذر بميدان طلعت حرب عقب اشتباكات الأمن مع أعضاء 6 إبريل

سادت حالة من الهدوء الحذر ميدان طلعت حرب، عقب اشتباكات قوات الأمن مع أعضاء 6 إبريل، ولاحق الأمن أعضاء 6 إبريل ما أدى إلى تفريقهم بالشوارع الجانبية بوسط البلد.

وعلى جانب آخر تجمع المواطنون المحتفلون بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ولتأييد خارطة الطريق للاحتفال مع قوات الجيش والشرطة رافعين لافتات مكتوبًا عليها "الجيش والشعب إيد واحدة".

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