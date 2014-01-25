ديما الجندي: "زهرة" لن تعود إلى "باب الحارة"

نفت الفنّانة السّوريّة ديما الجندي في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" إمكانيّة عودة شخصيّة "زهرة" إلى الجزء السّادس من "باب الحارة".

وكانت الجندي جسّدت شخصيّة "زهرة" ابنة "أبو خاطر" في الأجزاء الأربعة الأولى من "باب الحارة"، فيما غابت عن الجزء الخامس منه.

وتألّقت الجندي خلال الأجزاء السّابقة بتجسيد شخصيّة "زهرة"، التي تكون صمّاء وبكماء، والتي يعود إليها نطقها وسمعها فجأة، بعد إنجابها أول طفل، إثر موت أمّها في الجزء الثالث.

وعلى صعيد آخر، تشارك الجندي في المسلسل السّوري الاجتماعي "قلم حمرة" مع المخرج حاتم علي، عن نصّ للسيناريست السّورية يم مشهدي.

كذلك تشارك الفنّانة السّوريّة في المسلسل البحريني "هواجس"، وتجسّد شخصية "هند"، الفتاة الجميلة والثريّة، ما يجعلها محطّ غيرة الأُخريات، إلى أن تُصاب فجأة بمرض خبيث نتيجة خطأ طبّي فادح؛ والعمل من إخراج المخرج السّوري عمّار رضوان.

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