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المصريون فى بريطانيا يحتفلون بذكرى ثورة 25 يناير

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المصريون فى بريطانيا يحتفلون بذكرى ثورة 25 يناير المصريون فى بريطانيا يحتفلون بذكرى ثورة 25 يناير

نظمت الجالية المصرية فى لندن اليوم السبت تظاهرة أمام مقر السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير شارك فيها العديد من المصريين المغتربين من مختلف المراحل العمرية.

وحمل المشاركون فى المظاهرة الأعلام المصرية وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مرددين الأناشيد الوطنية والشعارات المؤيدة للجيش والشرطة المصرية.

وردد المتظاهرون أيضًا الشعارات المنددة بالتنظيم الإرهابى للإخوان المسلمين، مطالبين بالقصاص ممن شاركوا فى ترويع الشعب المصرى، وساد جو من البهجة والسرور على المتظاهرين الذين أرادوا مشاركة الشعب المصرى فى أرض الوطن احتفالاته بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة المجيدة.

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