صور "السيسى" بالزى المدنى لأول مرة فى مظاهرات الاتحادية

(أ. ش.أ)

لأول مرة تنتشر صورة الفريق عبد الفتاح السيسى فى زى مدنى فى تظاهرات اليوم عند قصر الاتحادية، وشهدت احتفالات الاتحادية تواجد أكبر منصة عليها 30 مكبر صوت وبها أكثر من 28 "سبوت" كشاف إضاءة، وهى أول احتفالات يتم تصويرها بكاميرتين كرين التى تتطلب مساحة وحيزا كبيرا.

وبدأت أعداد المتظاهرين اليوم بالمئات ثم زاد العدد وسط انتشار لقوات الجيش والشرطة، ولأول مرة تم إغلاق الشارع بالعرض وتولت قوات الجيش التفتيش والتأمين، وقامت الشرطة بنصب أكثر من كمين للدخول على مراحل عبر نقاط أمنية على مسافات متقاربة للتأكد من خلو القادمين من أى أسلحة وأى شىء يهدد الأمن، مع تفتيش للحقائب.

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