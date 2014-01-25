أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر -
تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك -
ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة -
وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات -
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

4 قتلى و21 مصابا في اشتباكات اليوم

Google+ Print
4 قتلى و21 مصابا في اشتباكات اليوم 4 قتلى و21 مصابا في اشتباكات اليوم

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 3 دقائق

أعلنت وزارة الصحة، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 21 آخرين في التظاهرات التي اندلعت اليوم في مختلف المحافظات في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير،

وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من القتلى سقطا في محافظة المنيا بينما سقط قتيل في الجيزة، وآخر في القاهرة.

وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرَّبَّاط، أنها تتابع تطورات الأحداث وتقديم الخدمة والدعم الطبي، للمتظاهرين في ذكرى الثورة على مستوى الجمهورية من داخل غرفة العمليات والتحكم الرئيسية في هيئة الإسعاف المصرية.

وقالت الوزيرة، في بيان، أن جميع قيادات الوزارة تتواجد بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة.

كما أكدت "الرباط" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرة إلى أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية متوافرة في جميع المستشفيات المتعاملة مع المصابين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر