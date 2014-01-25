4 قتلى و21 مصابا في اشتباكات اليوم

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 3 دقائق

أعلنت وزارة الصحة، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 21 آخرين في التظاهرات التي اندلعت اليوم في مختلف المحافظات في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير،

وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من القتلى سقطا في محافظة المنيا بينما سقط قتيل في الجيزة، وآخر في القاهرة.

وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرَّبَّاط، أنها تتابع تطورات الأحداث وتقديم الخدمة والدعم الطبي، للمتظاهرين في ذكرى الثورة على مستوى الجمهورية من داخل غرفة العمليات والتحكم الرئيسية في هيئة الإسعاف المصرية.

وقالت الوزيرة، في بيان، أن جميع قيادات الوزارة تتواجد بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة.

كما أكدت "الرباط" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيرة إلى أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية متوافرة في جميع المستشفيات المتعاملة مع المصابين.