الصحة : 4 حالات وفاة و15 مصاب حصيلة اشتباكات اليوم حتى الآن

قالت ، وزارة الصحة ، فى بيان لها ، اليوم السبت، أن حصيلة التجمعات اليوم ، بلغت ١٥ مصاب في محافظات الجيزة والأسكندرية والفيوم والإسماعيلية والمنيا تحت العلاج والملاحظة .

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، بلغ ٤ حالات وفاة ، منها ٢ حالة وفاة، محافظة المنيا، حالة وفاة واحدة، محافظة الجيزة، حالة وفاة واحدة، محافظة القاهرة .

و تتابع الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان تطورات الأحداث وتقديم الخدمة والدعم الطبي في أثناء ذكرى ثورة ٢٥ يناير على مستوى الجمهورية من داخل غرفة العمليات والتحكم الرئيسية في هيئة الاسعاف المصرية.

و أكد البيان على تواجد جميع قيادات الوزارة بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ الموضوعة من قبل الوزارة والتعامل مع أي موقف طارئ، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد مرفوعة للقصوى وحالة الطوارئ معلنة والمخزون من الدم والمستلزمات والأدوية جاهز في جميع المستشفيات المتعاملة مع المصابين وفرق الانتشار المركزية وفي المحافظات موضوعة على أهبة الاستعداد.