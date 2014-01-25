القبض على 13 من الإخوان بتهمة إثارة الشغب وقطع الطرق بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على 13 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حاولوا اثارة الشغب والعنف بدائرتى قسم أول وثانى المنصورة فى واقعتين أثناء حملهم شعارات رابعة العدوية وزجاجات مولوتوف ، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة .

الواقعة الأولى بعد قيام أنصار المعزول بالتجمع أمام مسجد النور المقابل لشارع جيهان وحاولوا قطع طريق شارع الجمهورية المتواجد به مستشفيات جامعة المنصورة، والثانية بجوار استاد المنصورة الرياضى وسجن المنصورة العمومى بعد خروجهم بمسيرة من مسجد الزراعيين ومحاولات إثارة الشغب بجوار مجمع محاكم المنصورة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تطويق المنطقتين والقبض على مثيرى الشغب .