المرصد السوري: غارت جوية على ريف دمشق وحلب في شمال سوريا

كتب : (أ.ف.ب): السبت 25-01-2014 14:06

قصف الطيران الحربي السوري، اليوم، مناطق في ريف دمشق وحلب في شمال البلاد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزامنا مع عقد وفدي النظام والمعارضة أول لقاء مباشر بينهما في جنيف. وقال المرصد: "الطيران الحربي نفذ غارة جوية على جرود بلدة تلفيتا شمال دمشق، فيما استهدف الطيران المروحي مدينة داريا (جنوب غرب)، مستخدما البراميل المتفجرة المحشوة بمادة (تي.إن.تي"، والتي تلقى من الطائرات من دون نظام توجيه دقيق.

وأشار المرصد إلى أن الطيران قصف كذلك أحياء هنانو وقاضي عسكر والصالحين والميسر في مدينة حلب، كبرى مدن الشمال. وتعرضت مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها منذ 15 ديسمبر الماضي لحملة من القصف الجوي العنيف، أودت بحياة المئات غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية في مناطق عدة من سوريا، منها درعا (جنوب) وإدلب (شمال غرب). كما دارت اشتباكات على أطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق. ويسيطر المقاتلون على غالبية أحياء المخيم الذي تحاصره القوات النظامية منذ أشهر، ويعاني سكانه من ظروف إنسانية صعبة.

وقال المرصد إن 63 شخصا قضوا في المخيم جراء الجوع ونقص المواد الطبية في الأشهر الماضية. وفي مدينة الرقة (شمال) التي تتفرد الدولة الإسلامية في العراق والشام المرتبطة بـ"القاعدة" بالسيطرة عليها، قال المرصد إن هذا التنظيم الجهادي "اعتقل رجلا في المدينة لأنه كان يمشي وزوجته، من دون أن تضع زوجته النقاب".

وكانت الدولة الإسلامية أصدرت في وقت سابق هذا الأسبوع سلسلة من "القوانين" التي تمنع النساء من التجول بدون نقاب. كما منعت الدولة الإسلامية تدخين السجائر والنراجيل، أو عزف الموسيقى، وأرغمت السكان على أداء صلاة الجمعة في المساجد.

ويتهم الناشطون الدولة الإسلامية بفرض معايير صارمة في مناطق وجودها، وارتكاب ممارسات "مسيئة" تشمل الاعتقال والخطف.