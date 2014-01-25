جرح في وجهه يؤخر مؤتمر مزعل الفرحان

أجرت اللجنة الإعلامية لمهرجان "ربيع سوق واقف" 2014 مؤتمراً صحافياً في فندق "سانت ريحنس" للفنان الشعبي السعودي مزعل فرحان. قدم المؤتمر مذيع إذاعة "صوت الريان" فواز مزهر.

وقد تأخر مزعل الفرحان عن موعد المؤتمر بسبب تعرضه لجرح بسيط في وجهه أثناء قيامه بحلاقة ذقنه، مما دفعه للإنتظار خارج قاعة المؤتمرات لنصف ساعة قبل بدء المؤتمر. دخل مزعل قاعة المؤتمر وهو يضحك ومعتذراً من الإعلاميين على التأخير الخارج عن إرادته. تناول مزعل فرحان في مؤتمره أهمية الأغنية الشعبية ومدى قاعدتها الشعبية لدى الجمهور الخليجي. ومع ذلك هناك تقاعس من قبل شركات الإنتاج حيالها وبعدم تبني هذا اللون العريق ما أثّر سلباً على انتشارها وبالتالي على نجومية الفنانين الخليجيين. وقد أكد مزعل أن التواصل الإجتماعي رمى بثقله على عملية الإنتاج بشكل عام. وبسبب ذلك لم يطرح ألبومه الجاهز لعدم موافقة أي شركة إنتاج على توزيعه. لكنه أعلن أنه سيطرح أغنية جديدة بعنوان "جرح" ممازحاً الصحافيين قائلاً:" أغنيتي الجديدة اسمها "جرح" تيمناً مع الجرح الذي أصبت فيه بذقني.

من جهة أخرى، كشف حضور الفنان محمد رحيمة في المؤتمر الصحفي عن شخصيته وثقته بنفسه كفنان رغم إعاقته الجسدية التي أعطته العزيمة على المضي قدماً في مسيرته الفنية قائلاً في مؤتمره الذي لم يختلف كثيراً عن مؤتمر الفنان مزعل فرحان فيما يخصّ المشاكل التي واجهت الأغنية الشعبية قائلاً:" ما يبكيني في حفلاتي الفنية أن هناك جمهوراً يأتي لحضور حفلي من كافة أقطار الخليج. وهذا ما يحمّلني مسؤولية تجاهم. وبمحبتهم استطعت العودة إلى الفن رغم الأزمة النفسية السيئة التي عشتها على مدار عشر سنوات بعد تعرضي لحادث سير مروع". وأعرب عن صداقته للفنانين مزعل فرحان وسعد جمعة. لم تطل فترة مؤتمره الصحفي كثيراً لكي يستطيع أخذ قسط من الراحة خاصة أنه كان واصلاً من المطار مباشرة إلى المؤتمر.