زوجة الجيزاوى: تلقيت اتصالا يفيد تأجيل جلد زوجى بسبب مرضه

قالت سهير الجيزاوى "زوجة المحامى أحمد الجيزاوى"، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من الناشطة السعودية مى القحطانى تخبرها بأن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أجلت اليوم السبت، تنفيذ حكم الجلد على زوجها المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المحبوس بسجون السعودية، بسبب مرضه الشديد ونقله إلى مستشفى السجن، حيث أخبرته بأنه سيتم تحديد موعد لاحق لجلده فور تحسن حالته الصحية.

وأضافت زوجة الجيزاوى فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" أنها تحاول التأكد من الخبر منذ الصباح وحاولت الاتصال بوزارة الخارجية والقنصلية المصرية فى جدة دون رد ولم يتثن لها التأكد من جهات رسمية إلا أنها أكدت أنها تثق ثقة كبيرة بالناشطة السعودية المهتمة بالقضية منذ بدايتها، معربة أنها سعيدة جدا بسبب عدم تنفيذ الحكم على زوجها خاصة أن صحته لا تتحمل وطالبت بعفو رسمى نظرا لقضائه نصف المدة بموجب القانون السعودى، وكذلك لسوء صحته التى لا تتحمل بقائه فى السجون.

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