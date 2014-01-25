النيابة: احتراق 3 سيارات وإتلاف محلين عقب انفجار معهد مندوبى الشرطة

انتهت نيابة عين شمس، برئاسة مصطفى خطاب، منذ قليل، من معاينة معهد مندوبى الشرطة عقب انفجار قنبلة بجواره صباح اليوم.

وكشفت المعاينة عن تلفيات بمحولى كهرباء والمربع الرابع فى سور المعهد وتحطيم نوافذ وزجاج مسجد المعهد، بالإضافة إلى إحراق 3 سيارات خاصة بسكان عين شمس، وإتلاف محلين أمام سور المعهد بشارع أحمد عز، وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية ومسئولين بشركة الكهرباء لفحص الخسائر الناجمة عن الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة الذين أكدوا أن الحادث نتج عن قيام مجهولين بالنزول من سيارة، وإلقاء القنبلة بجوار محول الكهرباء المجاور للمعهد وفروا هاربين.

للمزيد من تقارير مصرية...

استنفار أمنى بالجيزة استعدادا لمواجهة إرهاب الاخوان

وزير سابق: المناصب السياسية لا تفصل أساتذة الجامعة من مناصبهم

سفارة مصر بواشنطن تحتفل بـ25 يناير