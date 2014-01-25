رابح صقر يفتتح ليالي مهرجان "ربيع سوق واقف" الغنائية

انطلقت أمس فاعليات مهرجان "ربيع سوق واقف" في السوق العتيق لعام 2014 برعاية إذاعة "صوت الريان"، وسط حضور إعلامي من كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمكتوبة.

المهرجان بدا مختلفاً من حيث التنظيم وهندسة المسرح الذي استغرق تجهيزه أسبوعين كاملين بسب إضافة مساحة على المدرّج فاقت مساحة مدرّج العام الفائت، بحيث أصبح يتسع لعدد أكبر من الجماهير مما سبّب هوة واسعة ما بين الفنان والجمهور بسبب اتساع رقعة المسرح. وهذا ما يؤثر بطريقة أو بأخرى على التجاوب الجماهيري مع غناء الفنان، علماً أن هذا الديكور أعطى جمالية كبيرة للمهرجان وكلّف مبالغ طائلة.

أما تنظيم دخول الجمهور فأصبح أكثر انضباطاً لكثرة وجود عناصر أمنية على مداخل المسرح. وقد جهز مكان خلف المسرح لوصول الفنان ووضع حاجز حديدي يقف خلفه الإعلاميون لالتقاط الصور للفنان أثناء دخوله ومروره على السجادة الحمراء. لكن وصول الفنان رابح صقر إلى خلف الكواليس لم يدرِ فيه الإعلاميون بسبب عدم تبلغهم بالترتيبات الجديدة للمهرجان.

لقد اختار المهرجان هذا العام فندق "سانت ريجنس" الذي يبعد مسافة نصف ساعة عن مسرح المهرجان. وهذا ما سبّب مشقة كبيرة لتنقل الإعلاميين من الفندق إلى المسرح والعكس صحيح، علماً أن هذه الخطوة باستضافة الإعلاميين في نفس الفندق الذي تمّت فيه استضافة الفنانين لتسهيل عملهم، خطوة جيدة. لكن بعد المسافة ما بين الفندق والمسرح مشقة للفنان وللإعلاميين على حد سواء.

رفض الفنان رابح صقر إجراء مؤتمر صحافي على خلفية مشاركته للمرة الثانية على التوالي في المهرجان، علماً أن المنسقين الإعلاميين لإدارة المؤتمر لم يبلغوا مباشرة الصحافيين أن رابح لن يقيم مؤتمراً صحافياً. وبقي هذا الأمر غير محسوم إلا لبعد الحفل. لذلك لم يتسنَ للمصورين التقاط الصور لرابح سوى على المسرح حيث غنّى كالعادة مجموعة من أغنياته ولمدة ساعتين وسط حماس الجمهور الذي تسابق مع رابح بإقامته بعض الحركات والتصفيق خاصة التي تعلموها منه كلغة فنية مسرحية خاصة لحفلاته. وزاد حماس الجمهور والرقص على إيقاع أغنيته الأخيرة " شفت الحياة" إضافة إلى أغنية "باين عليك" وهي الأغنية التي تحمل الكثير من الإيقاعات الراقصة التي ينتظر الجمهور سماعها بشكل دائم من رابح وفي كل حفلاته. أنهى رابح حفله الذي قدمه المذيع فواز مزهر عند الحادية عشرة والنصف عائداً إلى الفندق بعيداً عن كاميرات الصحافة.