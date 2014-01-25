أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الإسكندرية: انزلوا وشاركوا ومصر هتبقى أد الدنيا

Google+ Print
مدير أمن الإسكندرية: انزلوا وشاركوا ومصر هتبقى أد الدنيا مدير أمن الإسكندرية: انزلوا وشاركوا ومصر هتبقى أد الدنيا

دعا اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، الشعب السكندرى بالنزول والمشاركة فى احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة، قائلاً: "انزلوا وشاركوا".

وأضاف "عز الدين"، خلال تصريحات له أثناء تفقده لساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل ظهر اليوم السبت: "أن الإسكندرية اليوم مستقرة، وأن لدينا خطة لتأمين المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة والميادين العامة".

واختتم كلمته وسط هتافات مؤيديه له من قبل متظاهرى القائد إبراهيم قائلاً: "انزلوا وشاركوا.. إن شاء الله هتبقى أد الدنيا".

للمزيد من اخبار المحافظات..

إدارة المفرقعات تفحص موانئ السويس.. والهيئة: العمل منتظم

القبض على أحد عناصر الجماعة الإرهابية بحوزته قنبلة بدائية فى المنيا

استنفار أمنى بالعريش وإغلاق تام لميدانى الشيخ زويد ورفح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

ملاعب ONsport: لقاء خاص مع الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكرة بمصر المقاصة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر