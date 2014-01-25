مدير أمن الإسكندرية: انزلوا وشاركوا ومصر هتبقى أد الدنيا

دعا اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، الشعب السكندرى بالنزول والمشاركة فى احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة، قائلاً: "انزلوا وشاركوا".

وأضاف "عز الدين"، خلال تصريحات له أثناء تفقده لساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل ظهر اليوم السبت: "أن الإسكندرية اليوم مستقرة، وأن لدينا خطة لتأمين المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة والميادين العامة".

واختتم كلمته وسط هتافات مؤيديه له من قبل متظاهرى القائد إبراهيم قائلاً: "انزلوا وشاركوا.. مصر إن شاء الله هتبقى أد الدنيا".

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