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شركات المحمول: خدمات الاتصالات آمنة وتعمل بكامل طاقتها

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شركات المحمول: خدمات الاتصالات آمنة وتعمل بكامل طاقتها شركات المحمول: خدمات الاتصالات آمنة وتعمل بكامل طاقتها

قالت مصادر بشركات المحمول، إن خدمة الاتصالات عبر شبكات الشركات الثلاث، تعمل بكامل طاقتها، وإن هناك دائما خطة طوارئ لتقوية الخدمة فى أى مكان يمكن أن تضعف به، نتيجة وجود كثافة عددية، متوقعين ألا تكون هناك مشكلات بخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الفروع بدأت عملها فى المواعيد الرسمية، ولكن هناك تعليمات للموظفين بإغلاق أى فرع فى حالة ظهور أحداث طارئة.

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