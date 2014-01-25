القوات المسلحة : 25 يناير رمز لعظمة وصلابة الشعب

وجهت القوات المسلحة التهنئة، فى رسالة لها اليوم السبت، إلى جموع الشعب المصرى بمناسبة العيد الثالث لثورة 25 يناير، مؤكدة أن ذكرى 25 يناير سيبقى رمزا لعظمة الشعب المصرى وصلابة ارادتة الوطنية ورفضه للعنف والارهاب.

من جهة أخرى قامت القوات الجوية اليوم بتنفيذ طلعات مكثفة للمراقبة الجوية تهدف إلى تأمين المواطنين خلال الاحتفالات بذكرى 25 يناير .

كما قامت مروحيات عسكرية اخرى من جهة اخرى بعمل عروض جوية فى سماء مختلف الميادين بالمحافظات احتفالا بالعيد الثالث لقورة 25 يناير .

> وألقت الطائرات بكروت الهدايا والاعلام المصرية على المواطنين بالميادين الرئيسية بكافة المحافظات المصرية.

أ ش أ