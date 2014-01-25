علاج فيروس "A" يعتمد على الراحة والابتعاد عن الأطعمة الدسمة

تسأل شيماء محمد، "ابنتى تعانى من فيروس "A" منذ شهور، والإنزيمات الكبدية مازالت مرتفعة alt 247

> 345 ast، ونسبة الصفراء 1.6.. هل هناك علاج لحالتها؟

يجيب الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، قائلا، إن هذا المعدل من الصفراء ووظائف الكبد لا يقلق، والعلاج يعتمد أساسا على الراحة الكاملة فى المنزل من ثلاثة أسابيع إلى شهر حتى تعود إنزيمات الكبد إلى المعدل الطبيعى، وتعود نسبة الصفراء إلى معدلها الطبيعى وننصح المريضة بأنه يجب البعد عن تناول الطعام الدسم والمحمر أو استخدام أى زيوت أو سمن فى الطعام، ويفضل الإكثار من تناول الفواكه الطازجة والخضروات الطازجة والبعد عن المواد الحافظة.

وأكد "هيكل"، أنه يجب الحرص لمنع نشر العدوى للمخالطين لها بالمنزل، وذلك بأن تكون أدوات الطعام من ملاعق أو أطباق تستخدم لمرة واحدة، ويجب استخدام المطهرات مثل الديتول والبيتادين فى تطهير دورة المياه بعد الاستخدام ويجب أن تنام المريضة بمفردها لمنع الاختلاط حتى لا تنتقل العدوى إلى بعض أفراد الأسرة.

ونبه على أنه لا يوجد علاج لفيروس A أكثر من الراحة والتعليمات السابق ذكرها.

وأشار إلى أن هناك اعتقادات خاطئة بأن علاج مرضى فيروس "A" يعتمد على الإكثار من تناول العسل والسكريات، وهذا اعتقاد يفتقر إلى الواقعية العلمية.. ومن المضاعفات التى تحدث للالتهاب الكبدى الفيروسى A نتيجة عدم الراحة وعدم التقيد بتعليمات الطبيب قد تؤدى إلى التهاب كبدى حاد وزيادة نسبة الصفراء بالدم وارتفاع حاد فى إنزيمات الكبد قد تؤدى إلى فشل كبدى فى حالات نادرة.

وأضاف أن فيروس A أو"الالتهاب الكبدى الوبائى الفيروسى إيه" ينتشر بكثرة بين أطفال المدارس والجامعات نتيجة تلوث مصادر الطعام والشراب والاختلاط الدائم بين الطلبة وأصحابهم واستخدام نفس أدوات الطعام لكل منهم، لذلك يجب الحذر لمنع انتشار العدوى وذلك بعزل المريض واستخدام أدوات المائدة لكل شخص بمفرده فى حال وجود شخص مصاب فى العائلة.

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