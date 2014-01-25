إطلاق سراح رئيس مكتب دمج الثوار بالشرطة القضائية فى طرابلس

ذكر مصدر أمنى ليبى أنه تم إطلاق سراح فيصل ضوء، رئيس مكتب دمج الثوار بجهاز الشرطة القضائية بعد اختطافه مند حوالى 12 يوما، من قبل جهة مجهولة، لم يتم الإعلان عنها.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا رئيس المكتب منتصف الشهر الجارى من أمام مصحة الأخوة بطرابلس. وذكر مصدر بجهاز الشرطة القضائية، أن رئاسة الجهاز أبلغت الجهات المعنية بالأمر، وأن رئيس الجهاز عقيد محمد بشة تابع الأمر بنفسه.

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