مركز المعلومات: غرفة عمليات الأزمات منعقدة اليوم لمتابعة سير الأحداث

قال مصدر مسئول بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن هناك غرفة عمليات منعقدة اليوم لمتابعة سير الأحداث اليوم خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن قطاع الأزمات والكوارث فى المركز على استعداد للانعقاد فى أى وقت لمتابعة أى أزمة تحدث فى مصر.

وأضاف المصدر أن اللجنة بها ممثلون من عدة وزارات، برئاسة اللواء أسامة سينجر، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بالمركز.

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