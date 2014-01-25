مقتل وإصابة 12 شخصا بسبب انفجار سيارة مفخخة غربى بغداد

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم السبت بأن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر تفجير سيارة مفخخة بمنطقة العامرية غربى العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة فى شارع العمل بمنطقة العامرية غربى بغداد انفجرت صباح اليوم السبت؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات فى حصيلة أولية.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة تسفر عن سقوط العديد من المواطنين بين قتيل وجريح.

على الصعيد ذاته أفاد مصدر أمنى بمحافظة ديالى اليوم بأن 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء قتلا جراء سقوط قذائف هاون على منزل سكنى فى قرية زراعية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، 55 كم شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن عددا من قذائف الهاون سقطت صباح اليوم على إحدى القرى بناحية العبارة شمال شرقى بعقوبة مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء.

> وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة تشهد أعمال عنف بين الحين والآخر، خاصة فى مناطق الجنوب التى تشهد نشاطا ملحوظا لبعض التنظيمات المسلحة.

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