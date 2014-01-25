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رئيس الباعة الجائلين بالقليوبية: "الخصخصة" السبب فى انتشار البائعين

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رئيس الباعة الجائلين بالقليوبية: "الخصخصة" السبب فى انتشار البائعين رئيس الباعة الجائلين بالقليوبية: "الخصخصة" السبب فى انتشار البائعين

طالبت نقابة الباعة الجائلين المستقلة بالقليوبية، منظمة العمل الدولية بتوقيع بروتوكول بين النقابة ومحافظة القليوبية، برعاية المنظمة بوزارة القوى العاملة.

وأكدت فى خطاب رسمى أن أهم أسباب انتشار ظاهرة الباعة الجائلين هى البطالة، وعدم اهتمام المشرّع المصرى بهذه الفئة فى الفترة الماضية، وتردى الأوضاع الاقتصادية، منذ أن شرعت الدولة فى بيع القطاع العام فيما سمى بـ"الخصخصة".

وقالت فاطمة صبحى عبد الغنى، رئيس نقابة الباعة الجائلين المستقلة بالقليوبية، إن الخطاب المُسلم للمنظمة الدولية، يعبر عن فئات الباعة الجائلين، وهم أصحاب حرف غير قادرين على العمل، ولم يتمتعوا بالمظلة التأمينية، وأغلبهم من المطلقات والأرامل وأصحاب مؤهلات علمية.

وأوضحت أن الخطاب تضمن طلبا بتوقيع بروتوكول بين النقابة ومديرية القوى العاملة بالقليوبية والمحافظة، على أن يتضمن تقييم أوضاع الباعة الجائلين بالمحافظة، ويشمل البروتوكول تنظيم علاقات العمل والرعاية الصحية والتأمينية.

وأكدت رئيس النقابة، أنها تقدمت إلى محافظ القليوبية بطلب لتحديد موعد لمقابلة محافظ القليوبية، لبحث وعرض مشاكل الباعة الجائلين فى محافظة القليوبية، وطلبت من مديرية الصحة بالقليوبية توفير الرعاية الصحية للباعة الجائلين فى أسواق المحافظة.

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