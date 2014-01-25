وزير العمل: مبادرة «معاً نحسن» تهدف لرصد أخطاء فترة التصحيح

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن مبادرة جديدة أطلقتها وزارة العمل حملت اسم "معا نحسن"، خلال رعايته حفل جائزة "الإصرار" مساء أمس الأول في قاعة أبو داوود بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، وقال الوزير فقيه إنهم يعملون حالياً من خلال المبادرة على رصد الأخطاء التي حدثت فترة التصحيح، والتي انتهت بنهاية العام الماضي، وذلك من أجل تصحيح تلك الأخطاء، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تشارك فيها عدة جهات حتى يستفاد من تصحيح تلك الأخطاء في كافة الجهات المعنية بها.

وطالب وزير العمل من كافة شرائح المجتمع سواء كانوا أصحاب أعمال أو باحثين عنه تقديم آراءهم ملاحظاتهم إسهاماً منهم في تطوير أداء وخدمات الوزارة وباقي الجهات للوصول إلى خدمة أفضل للجميع.

إلى ذلك فقد أبدى وزير العمل سعادته برعاية حفل "إصرار" إحدى مبادرات صندوق الموارد البشرية، وقال : "تشرفت اليوم بلقاء نخبة من الشباب ﺃﺛﺒﺘوﺍ ﺑﺈﺻرﺍﺭﻫم ﺃﻧﻬم جديرون باﻟﺜِّﻘﺔ، ﺃﺑﺎﺭﻙ ﻟﻠﻔﺎئزﻳن نجاحاتهم".

وفي نهاية الحفل توج الفائزين بالجائزة بعد عرض اشتمل عمل مسرحي قدمته فرقة طيور الظلام، وقدم المرشحون برنامجهم الذي اختتم بمداخلات للجنة التحكيم، وبعدها أعلنت أسماء الفائزين بالجائزة في شقيها "الموظفين ورواد الأعمال" حيث فازت المتسابقة سعيدة العمري من مدينة عنك بجائزة أفضل الموظفين ونالت درع الجائزة ومبلغ 100 ألف ريال، فيما فاز بجائزة رواد الأعمال ثامر الفرشوطي من جدة بنفس المبلغ مع درع التكريم، وكرم وزير العمل باقي المرشحين العشرة بدروع تذكارية.

إلى ذلك فقد شارك الحضور في التصويت على المرشحين بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي ضمت ابراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية رئيس لجنة التحكيم والدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى وعصام الزامل المؤسس والمدير لشركة رمال لتقنية المعلومات.

فيما شارك في المرحلة النهائية من المسابقة في قطاع ريادة الأعمال كل من ثامر الفرشوطي من جدة "الفائز بالجائزة" وعلي أبو ساق من نجران ونورة المقيطيب من الدمام، فيما تنافس على جائزة الموظفين مشاري الصوينع من الرياض وعرفات والد من جدة ومحمد شرف من مكة ونورا حكيم من الدمام ونوال الشمري من بيشة وعبدالله الشلاقي من حائل والفائزة بالجائزة سعيدة العمري من عنك.