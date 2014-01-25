مدير مراكز التنمية ب «الشؤون الاجتماعية» يتفقد لجان محافظتي الغزالة والحائط

تفقد المدير العام لمراكز التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله العجمي لجان التنمية الاجتماعية بمحافظة الغزالة ومحافظة الحائط في منطقة حائل.

وشملت الجولة التفقدية لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة فيضة اثقب ولجنة مركز الخفيج ولجنة مدينة الحائط واطلع العجمي على سير العمل في اللجان وشدد على رفع المشاريع كلا على حده وعدم تاخيرها مؤكداً في الوقت نفسه بأنه سيتم التدقيق على المشاريع المنفذة ولن يقبل طلب مشروع أخر إلا بعد تنفيذ سابقة وحث على ضرورة توازي المشاريع والسرعة بالإنجاز مؤكدا بانه ليس بشرط رفع جميع المشاريع دفعة واحدة مشيراً الي اللجان تختلف حسب عملية التنفيذ وان وزارة الشئون الاجتماعية حريصة كل الحرص على تقديم كافة المشاريع التي تقدم للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم ومطالباتهم من خلال حرص وزير الشئون الاجتماعية المستمر لراحة المواطن في المناطق والمحافظات.