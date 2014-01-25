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الأرصاد: طقس شتوى مائل للدفء بالسواحل الشمالية وشبورة كثيفة صباحا

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الأرصاد: طقس شتوى مائل للدفء بالسواحل الشمالية وشبورة كثيفة صباحا الأرصاد: طقس شتوى مائل للدفء بالسواحل الشمالية وشبورة كثيفة صباحا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، شتوى مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأكدت الهيئة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن مدى الرؤية الأفقية سيقل فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا، على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتمتد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتكون متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار غربا فى نهاية الفترة، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر.


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