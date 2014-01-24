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مظاهرة بالعاصمة الليبية تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد

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مظاهرة بالعاصمة الليبية تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد مظاهرة بالعاصمة الليبية تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد

كتب : أ.ش.أ منذ 5 دقائق

خرج العشرات من أبناء مدينة طرابلس اليوم، في مظاهرة تنديد بتردي الأوضاع الأمنية التي تشهدها مناطق عدة بالبلاد .

وحمل المتظاهرون الذين خرجوا في ميدان الجزائر بطرابلس المؤقتة والمؤتمر الوطني العام "البرلمان" مسؤولية الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد وخاصة ما يجري من احداث مؤسفة بمدينة سبها وليبيا عموما .

ودعا المتظاهرون، إلى الوقف الفوري للمواجهات المسلحة الدائرة في الجنوب التي لا تؤدي إلا لمزيد من إراقة الدماء وترويع الآمنين ، وطالبوا الجيش الليبي والشرطة بتحمل مسؤولياتهما في القبض على المحرضين من أتباع النظام السابق الذين يثيرون الفتنة بين أبناء الوطن، مطالبين في الوقت ذاته بقفل كل القنوات المعادية لثورة السابع عشر من فبراير .

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