السبانخ والخس لترطيب الشفاة خلال فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء يتعرض العديد من أجزاء الجسم لمشاكل بسبب برودة الجو، إلا أن السبب الحقيقى لمشاكل الشفاة خلال فصل الشتاء هو نقص فيتامين B2، وهو هام جدا لنمو خلايا الجسم كما يساعد على التغلب على تشقق الشفاة، ويساعد على امتصاص مادة الحديد واستفادة الجسم منها بشكل كامل.

وأوضحت الدكتورة بسنت عزت، استشارى أمراض المناعة، أن فيتامين B2 ليس مهما فقط للشفاة، وإنما هام أيضا للمحافظة على الوزن ومساعدة الجسم على الاحتفاظ بالوزن الأمثل له كما يساهم ذلك الفيتامين فى معالجة التهاب اللثة والتقرحات الجلدية لذا هو هام للمحافظة على ليونة الجلد وتشقق الشفاة.

ويمكن التغلب عليه باستخدام المرطبات التى تلطف من جلد الشفاة أثناء الشتاء ويمكن علاج الخشونة بوضع مرطبات لها قبل النوم لأن إهمالها قد يكون نتيجته نزيف دم وعدم القدرة على تناول الطعام نظرا للحرقان الشديد الذى قد تعانى منه بسبب جفافها.

وأضافت أن ذلك الفيتامين يتوفر بكثرة فى بعض المأكولات كالسبانخ والخس بجانب الموز والخوخ والمشمش أما عن المأكولات فهو يتوافر بكثرة فى الحليب والجبنة، ويمكن لترطيب الشفاة استخدام زيت الزيتون فهو يساعد على حمايتها من التشقق ويحافظ على ليونتها، ويمكن لترطيبها استخدام زبدة الكاكاو التى تحافظ على ليونتها وتعطى لها نوعا من اللمعان يحافظ على مظهرها طوال اليوم.

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