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برهامي: "السيسي" شخصية وطنية ولا أراه خائنا أو قاتلا.. وأبو الفتوح لن يترشح للرئاسة

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برهامي: "السيسي" شخصية وطنية ولا أراه خائنا أو قاتلا.. وأبو الفتوح لن يترشح للرئاسة برهامي: "السيسي" شخصية وطنية ولا أراه خائنا أو قاتلا.. وأبو الفتوح لن يترشح للرئاسة

كتب : جهاد أحمد منذ 17 دقيقة

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه لا يرى الفريق أول عبد الفتاح خائنا أو قاتلا لكنه يراه شخصية وطنية.

وأضاف، خلال لقائه المسجل مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أعقل من أن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه أكد له في اتصال هاتفي أنه لا ينتوي الترشح للرئاسة الجمهورية.

وأكد أنه على السيسي معالجة قضية الدم لأنها ستفقده قطاعا كبيرا من المجتمع إذا انتوى الترشح لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن قواعد الدعوة السلفية ستدعه في الانتخابات.

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