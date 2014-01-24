رئيس برشلونة الجديد: ريال مدريد لم يغفر تفضيل نيمار لنا

برشلونة، (إفي): استبعد جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الجديد لنادي برشلونة وجود نية لديه للاستقالة في حال تم اتهامه في قضية العمولات المشبوهة في صفقة اللاعب البرازيلي نيمار، والتي أجبرت سلفه ساندرو روسيل على التخلي عن منصبه الليلة الماضية.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحفي عقد في يومه الثاني بعد تولي منصب رئيس النادي الكتالوني أنه لن يستقيل في حال توجيه اتهام له، علما بأنه وقع على بعض عقود صفقة نيمار ايضا.

وأوضح بارتوميو، الذي سيتولى المهمة لحين انعقاد انتخابات النادي في 30 يونيو 2016 ، "الاتهام لا يعني الإدانة، صفقة نيمار تمت بشكل قانوني تماما".

وأضاف "بذلنا كل الجهود لمنع روسيل من الاستقالة، هو ليس متهما، القضية قد تستغرق وقتا طويلا، لكن الأكيد أن صفقة نيمار تكلفت 57.1 مليون يورو فقط".

يأتي المؤتمر عقب زيارة بارتوميو للفريق الأول للبرسا، حيث شدد على أن النادي مواصل في سياساته وبرنامجه الذي بدأ في 2010 مع تولي روسيل لرئاسة مجلس الإدارة.

ووجه بارتوميو الشكر لروسيل، مبينا "نشكره على قيادته للنادي في السنوات الماضية، وداعه يظهر صدقه، إنني فخور بصداقته".

وبالعودة لقضية نيمار قال "نحن لم نكذب، تعاملنا بمصداقية، المباريات تربح في الملعب وليس في المكاتب، لقد خسرنا دي ستيفانو في المكتب (لصالح ريال مدريد) لكننا لم نخسر نيمار، بعض اعضاء الريال لم يغفروا تفضيل نيمار للبرسا وغضه البصر عن الاموال".

يذكر أن جوردي ميستري تولى منصب نائب الرئيس بارتوميو، فيما كان الاخير نائب الرئيس في الشئون الرياضية قبل يوم واحد.

وتقدم روسيل باستقالته أمس الخميس على خلفية شبهات الفساد المحيطة بصفقة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكي يصبح الاتهام لشخصه فقط ويرفع الحرج عن ناديه.

تأتي الاستقالة بعد يوم واحد من إعلان قاضي المحكمة الوطنية بإسبانيا، بابلو روث، قبول النظر في الدعوى المقدمة من عضو نادي برشلونة، جوردي كاسيس، ضد ما تضمنته صفقة نيمار من شبهات حول تقديم "عقود وهمية"، ولكنه لم يستدع روسيل للاستماع لأقواله، علما بأن الدعوى مرفوعة ضده.

وأوضح القاضي في حيثيات حكمه قبول الدعوى بأن الوثائق التي قدمها برشلونة حول صفقة نيمار تتضمن عوامل تشير إلى إمكانية إبرام عقود وهمية للتعاقد مع البرازيلي خاصة فيما يتعلق بالقيمة المادية للصفقة والتي تم التعتيم عليها.

يشار إلى أن البلاغ الذي قدمه جوردي كاسيس ضد روسيل يتهمه فيه باختلاس مقابل مادي قدره 38 مليون يورو من صفقة ضم نيمار.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن إجمالي قيمة الصفقة بما تشمله من عمولات تراوح بين 95 مليون و105 ملايين يورو، فيما يصر برشلونة على أن الصفقة كلفت خزائنه 57 مليون و100 ألف يورو.